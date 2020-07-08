За сутки скончались 13 пациентов с COVID-19. Всего 112 смертей

Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 112 случаев.

За сутки в Кыргызстане зарегистрировано 13 случаев смерти больных коронавирусом, сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова 8 июля на брифинге в Доме правительства.

Летальные исходы зафиксированы:

- Больница Кыргызско-Турецкой дружбы – 1 (мужчина, 67 лет);

- Городская клиническая больница №6 – 1 (мужчина, 52 года);

- Республиканская клиническая инфекционная больница - 3 (3 мужчин – 69-55-70 лет);

- Ошская городская клиническая больница – 1 (мужчина, 52 года);

- Жалал-Абадская областная больница – 1 (мужчина, 53 года);

- Ат-Башинская территориальная больница – 2 (мужчина, 64 года, женщина, 55 лет);

- Жайылская территориальная больница – 3 (мужчина, 63 года, две женщины, 59-70 лет);

- Московская территориальная больница – 1 (женщина, 49 лет).

Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 112 случаев.

Источник: zdorovie.akipress.org