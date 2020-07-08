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В Кыргызстане на утро 8 июля выявлено 345 новых случаев коронавируса. Всего 8486 случаев

На 8 июля в Кыргызстане подтверждено 8486 случаев коронавируса.

В Кыргызстане на утро 8 июля выявлено 345 новых случаев COVID-19, сообщила представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова.

Они выявлены:

- Бишкек – 183

- Чуйская область – 51

- Иссык-Кульская область – 24

- Жалал-Абадская область – 23

- город Ош – 22

- Баткенская область – 21

- Нарынская область – 14

- Ошская область – 7

Таким образом, на 8 июля в Кыргызстане подтверждено 8486 случаев коронавируса.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

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