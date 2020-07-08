Премьер сказал, что медикам будут платить не 49 тысяч, а 72 тысячи

Бишкек, "Саясат. kg". В результате врач за 29 дней будет получать 72 тысячи сомов, ранее эта сумма составляла 47 тысяч сомов.
Премьер-министр Кубатбек Боронов сообщил, что правительством начата работа по реализации внесенных изменений в закон о статусе медицинского работника, подписанного президентом. Согласно изменениям, медработникам и сотрудникам медицинских организаций с 1 июля увеличен размер выплачиваемых дополнительных надбавок к заработной плате в среднем на 25-30 процентов.
Например, если врачу, работающему в инфекционном отделении, реанимации, вирусологической лаборатории, обсерваторе или мобильной бригаде, в день платят 2300 сомов, то теперь будут платить по 3000 сомов. Кроме того, предложено сократить срок нахождения медиков в красной зоне стационаров до 7 дней вместо 14-ти. В период изоляции врачу платят по 900 сомов в день.
В результате врач за 29 дней будет получать 72 тысячи сомов, ранее эта сумма составляла 47 тысяч сомов.
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