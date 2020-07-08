Сабырбек Жумабеков огласил список недостающих лекарств

Бишкек, "Саясат. kg". Если кто-то хочет помочь нам, привезите эти препараты кто сколько может.

«Уважаемые родичи! Не привозите горячее питание моим медикам в "Ганси". Еды достаточно. Большое спасибо Чынаре Капаровой, Зинагуль Термечиковой, обеспечивавших до этого питанием.

Нам сейчас срочно необходимы:

Шприцы 5,0 - 10 тыс. шт;

Шприцы 10,0 - 1 тыс. шт;

Физраствор - 1000 шт;

Гепарин 1,0 - 100 упаковок;

Эуфиллин - 100 упаковок;

Система переливания - 5000 шт.

Если кто-то хочет помочь нам, привезите эти препараты кто сколько может. Не приносите нам деньги. Купить дешевле у оптовых компаний. Тел. 0555 938249 Оксана Васильевна», — написал Сабырбек Жумабеков на своей странице в соцсети.