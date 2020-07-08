Сабырбек Жумабеков огласил список недостающих лекарств

Бишкек, "Саясат. kg". Если кто-то хочет помочь нам, привезите эти препараты кто сколько может.
«Уважаемые родичи! Не привозите горячее питание моим медикам в "Ганси". Еды достаточно. Большое спасибо Чынаре Капаровой, Зинагуль Термечиковой, обеспечивавших до этого питанием.
Нам сейчас срочно необходимы:
Шприцы 5,0 - 10 тыс. шт;
Шприцы 10,0 - 1 тыс. шт;
Физраствор - 1000 шт;
Гепарин 1,0 - 100 упаковок;
Эуфиллин - 100 упаковок;
Система переливания - 5000 шт.
Если кто-то хочет помочь нам, привезите эти препараты кто сколько может. Не приносите нам деньги. Купить дешевле у оптовых компаний. Тел. 0555 938249 Оксана Васильевна», — написал Сабырбек Жумабеков на своей странице в соцсети.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!