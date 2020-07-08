Скончался экс-вице-президент ОАО «Международный аэропорт «Манас» Даир Токобаев

Смерть наступила в результате заражения пневмонией

Скончался экс-вице-президент ОАО «Международный аэропорт «Манас» Даир Токобаев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший премьер-министр Кыргызстана Омурбек Бабанов.

«Дорогой мой братишка Даир! Ты был очень близким для меня человеком. Человеком, который смотрел на вещи с очень интересным взглядом. Человеком, который любил жить. Человеком, который искренне любил Кыргызстан. Человеком, который боролся за будущее Кыргызстана», - написал он.

Уточняется, что Токобаев около недели находился в реанимации в тяжелом состоянии. Смерть произошла из-за пневмонии.

Источник: vesti.kg