Официальный некролог в связи с кончиной Чыныбая Турсунбекова

Трудовую деятельность Турсунбеков Ч.А. начал в 1983 году редактором, а затем старшим редактором редакции политической литературы издательства «Кыргызстан».

Народ Кыргызстана понес тяжелую утрату. 6 июля 2020 года на 60 году жизни скончался депутат Жогорку Кенеша V и VI созывов, экс-Торага Жогорку Кенеша VI созыва Жогорку Кенеша Турсунбеков Чыныбай Акунович.

Турсунбеков Ч.А. родился 15 октября 1960 года в селе Жан-Булак Нарынского района Нарынской области. В 1983 году он окончил с отличием филологический факультет Кыргызского Государственного университета. В 1985-1988 годах учился в аспирантуре Академии наук Кыргызской Республики. В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию и получил звание кандидата филологических наук. В 2004 он году с отличием окончил Дипломатическую академию МИД Кыргызской Республики.

Трудовую деятельность Турсунбеков Ч.А. начал в 1983 году редактором, а затем старшим редактором редакции политической литературы издательства «Кыргызстан».

C 1989 по 1992 год работал преподавателем, старшим преподавателем, заместителем декана факультета кыргызской филологии и журналистики КГНУ.

В 1993 - 1994 годах являлся представителем Министерства народного образования Кыргызской Республики в Турции. В 1995-1997 годах – специалист по Кыргызстану в ТИКА при Министерстве иностранных дел Турции, директор филиала «Манас дастаны» при Госкомитете «Манас-1000», корреспондент радио «Свобода» по Турции.

С 1997 по 2010 год Турсунбеков Ч.А. занимал должности Генерального директора ЗАО «Акун», Генерального директора ОАО «Бишкекский мелькомбинат», Председателя Совета директоров АО «Кереге», Президента Союза предпринимателей КР, Сопредседателя кыргызско-турецкого делового совета ДЕИК.

В 2010 году Турсунбеков Ч.А. был избран депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики V созыва, возглавлял парламентскую фракцию СДПК в Жогорку Кенеше.

С 2015 года - депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республик VI созыва. До избрания Торага Жогорку Кенеша был лидером парламентской фракции СДПК в Жогорку Кенеше, лидером Коалиции большинства Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

27 апреля 2016 года Турсунбеков Ч.А. был избран Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и проработал на этой должности до 25 октября 2017 года. В качестве Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Чыныбай Турсунбеков внес особый вклад в развитие парламентаризма и расширение межпарламентских связей и международного сотрудничества.

Являясь депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики двух созывов Турсунбеков Чыныбай Акунович, инициировал законопроекты, способствующие развитию предпринимательства, решению социально-экономических проблем граждан республики.

Как творческий человек, будучи кандидатом филологических наук, членом Союза писателей СССР и Союза журналистов СССР, академиком Академии Чынгыза Айтматова Турсунбеков Ч.А. являлся автором трех поэтических сборников «Жүрөктөгү жаңырык» (1985г.), «Шаарда жоголгон сөз» (1991г.), «Жалын тоо» (2014г.). Он также создатель и переводчик иллюстрированного, вышедшего на трех языках альбома по эпосу «Манас», перевел на кыргызский язык роман турецкого писателя Нихата Атсыза «Смерть серого волка», двухтомник «Литература тюркского мира». Он автор литературоведческих и критических статей, изданных в различных периодических изданиях республики.

За активную жизненную позицию и успешную экономическую деятельность Турсунбеков Ч.А. в 1999 году был признан «Лучшим бизнесменом года», в 2000 году Указом Президента Кыргызской Республики награжден Почетной грамотой Кыргызской Республики; в 2003 году за особые заслуги в развитии экономики Кыргызстана Указом Президента Кыргызской Республики награжден медалью «Данк»; имеет чин Государственного советника Государственной службы Кыргызской Республики III класса.

Память о Чыныбае Акуновиче Турсунбекове – депутате Жогорку Кенеша, поэте, переводчике, верном сыне кыргызского народа – навсегда сохранится в наших сердцах.

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Источник: Кабар