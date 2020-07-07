Боронов попросил всех медработников подключиться к работе по борьбе с COVID-19

Одной их причин сложившейся ситуации премьер-министр назвал нехватку медицинского персонала.

“Уверен, что врачи и медицинские сестры приложат все усилия для спасения жизни каждого заболевшего гражданина“. Об этом сказал премьер-министр Кубатбек Боронов, слова которого цитирует пресс-служба правительства.

«Ежедневно в городе Бишкеке дополнительно открывается по 100-200 новых койко-мест. Открытые недавно дневные стационары взяли на себя значительную часть работы. Жители города Бишкека смогли получить необходимую первичную медицинскую помощь. Вместе с тем, тревожит количество летальных исходов, которые фиксируются ежедневно. Нужно приложить все усилия для того, что бы спасти как можно больше людей. Тяжелобольным следует уделять более пристальное внимание, задействовав для их спасения самых опытных врачей», – отметил Кубатбек Боронов.

Одной их причин сложившейся ситуации премьер-министр назвал нехватку медицинского персонала.

«По данным управления здравоохранения мэрии города Бишкека, в столице насчитывается 1202 дипломированных врача. Это не считая медицинских сестер и другого персонала. Сейчас порядка 300 врачей болеют. Остальные врачи должны быть на работе. Однако реальность говорит о том, что в медицинских учреждениях врачей остро не хватает. Прошу всех врачей и медицинских сестер подключиться к работе. Граждане нуждаются в вашей помощи. Без вас мы не сможем одолеть пандемию и спасти жизнь людям. Задержек с выплатой заработной платы для медицинских сотрудников, задействованным в борьбе с COVID-19, не будет. Также для них предусмотрены надбавки», – заключил глава кабмина.

Источник: reporter.kg