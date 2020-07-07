Сабырбек Жумабеков предложил самую простую и дешевую схему излечения от COVID-19

Бишкек, "Саясат. kg". Кому-то может подойти, кому-то — не подойти, мы не можем взять на себя никакой ответственности за внебольничное лечение.

Уважаемые заболевшие, прием лекарственных средств производится по предписаниям из рецепта врача, но в ситуации нехватки врачей можно использовать следующую схему. Обязательно перед приемом антибиотиков необходимо пройти пробу на аллергию. Приём антибиотиков производится при отрицательной пробе. По этой схеме мы вылечили большое количество людей. Если назначенные антибиотики не справляются и температура не спадает, тогда постепенно надо переходить к более сильному антибиотику.

Кому-то может подойти, кому-то — не подойти, мы не можем взять на себя никакой ответственности за внебольничное лечение. Повторю, что выздоровело большое число людей.

Это самая простая и самая дешёвая схема:

1. Цефтриаксон 1,0×2 или 3 раза + лидокаин в/м. 7-10 дней. Если температура не спадает на протяжении 2-х дней, тогда надо переходить к более сильному антибиотику: Левофлаксацин100 мл × 2 раза в день, 10 дней.

2. Азитромицин 500 мг. 1 таб. в день 1 раз, 6-9 дней.

3. Гепарин 1мл × 2 раза в день, подкожно 7-10 дней.

4. Бронхолитин 5 мл × 3 раза в день или Амбросан, Мукалтин.

5. Арбидол 1 кап.× 4 раза в день, 7-10 дней.

6. Омепразол 2 кап × 2 раза в день.

7. Витамины С, группы В, Д.

8. Обильное питье.

Уважаемые заболевшие!!! Это схема, предлагаемая в текущей трудной ситуации. Эта схема может меняться. Мы не несем ответственности за внебольничное лечение. Кому-то может не подойти, поэтому заранее приносим извинения. Пусть Всевышний дарует исцеление!!!