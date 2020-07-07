Жуткая вспышка пандемии коронавируса и пневмонии в Кыргызстане. Кто виноват? Что делать?

Накануне президент страны Сооронбай Жээнбеков провел экстренное заседание Совета Безопасности, где рассматривалась сложившаяся в стране тяжелая эпидемиологическая ситуация.

На сегодняшний день больницы и поликлиники столицы не справляются с наплывом больных, в стране дефицит противовирусных лекарств, кислородных концентраторов и подушек, аппаратов ИВЛ, и самое главное, медицинского персонала. Врачи не могут оказать качественную медицинскую помощь, в результате чего в стране резко выросла смертность от коронавируса и внебольничной пневмонии.

Многие люди умирают, не дождавшись очереди на компьютерную томографию легких, не сумев получить госпитализацию, от нехватки кислородных подушек, из-за отсутствия нужной информации как нужно лечится на начальной стадии болезни.

Вирус вывел из строя большое количество медиков. По статистике, Кыргызстан занимает 3-е место (после Таджикистана и Испании) по числу зараженных медработников.

Если в ближайшее время не предпринять экстренные меры, цена, которую мы платим за халатность, коррупционность и некомпетентность правительства и Штаба, а также за безалаберность населения, будет расти в геометрической прогрессии. А расплачиваемся мы самой страшной ценой – жизнями наших родных и близких.

Какие экстренные меры нужно предпринять?

В первую очередь развернуть как можно больше полевых госпиталей, открыть дневные стационары, дополнительные койки-места. Для медиков создать все необходимые условия: наконец снабдить средствами индивидуальной защиты, на законодательном уровне повысить заработную плату, немедленно без заминок и проволочек выплачивать ВСЕ надбавки, организовать для тех, кто работает в стационарах горячее питание и развоз на автомобилях. Укрепить службы «Скорой помощи» и «118» Провести мобилизацию медицинского персонала из числа военнообязанных, студентов, волонтеров, добровольцев. При необходимости организовать соответствующие краткие медицинские курсы. На контрактной основе заключить договоры с врачами и медперсоналом частных клиник и подключить их к работе в госпиталях и дневных стационарах. Закупить кислородные концентраторы, кислородные подушки, аппараты ИВЛ, протянуть в больницы и стационары кислородные трубы, запастись запасами кислорода. Закупить необходимые противовирусные препараты, антикоагулянты, антибиотики – все необходимые препараты для борьбы с пневмонией и вирусом. В государственные больницы и учреждения закупить компьютерные томографы. Частные центры не справляются с наплывом людей, в результате чего гибнут люди, не получив диагноза, а, следовательно, соответствующего лечения. На законодательном уровне, в период действия ЧС объявить госрегулирование цен на лекарства и препараты. В случае нарушения закона принимать самые жесткие меры. Антимонопольному комитету (вообще это ведомство функционирует у нас?) и Финполиции дать самые широкие полномочия по регулированию и контролю цен на лекарства и препараты. Президент Жээнбеков лично должен взять под контроль эту сферу, так как в фармацевтическом бизнесе задействованы высокопоставленные чиновники. В условиях, когда на кону стоят жизни людей, судьба целой страны, глава государства обязан лично противодействовать фарм-мафии Кыргызстана. Владельцам медицинских центров, которые оказывают услуги по рентгену и томографии легких, установить фиксированные цены, которые были у них до вспышки пандемии. Провести четкую информационную кампанию и объяснить населению, что делать при первых симптомах коронавируса и пневмонии. Если помочь людям лечится дома, то снизится нагрузка на медиков. Постоянно информировать население, что самоизоляция – это единственный путь к снижению вспышки пандемии. Чем меньше нагрузка на врачей, тем больше спасенных жизней. Хотя сейчас даже без введения режима ЧП и комендантского часа, люди начали добровольно уходить на самоизоляцию. Еще раз пересмотреть алгоритм движения общественного транспорта, рынков, точек общественного питания и супермаркетов. К примеру, не стоит ограничивать движение общественного транспорта, быть может даже увеличить их количество, дабы число людей внутри них уменьшалось. Руководству страны обратится к крупному бизнесу страны, с просьбой оказать содействие в открытии стационаров, закупке кислородных концентраторов, подушек и аппаратов ИВЛ. В ответ, можно помочь им с налоговыми льготами. Кстати, часть предпринимателей и неравнодушных людей уже начали помогать государству. Известный предприниматель Тимур Файзиев выделил СИЗ и медикаменты для врачей, которые работают в госпитале на базе «Ганси» и в дневном стационаре в 12 мкр. столицы. Фонд Исмаила Матраимова открыл в гостинице Rixon стационар для больных, а работающих там врачей снабдил всеми необходимыми средствами, включая горячее питание. Пересмотреть метода разделения больных ковидом и пневмонией. Если пневмонию вызывает коронавирус, необходимо объединить эту статистику для правильной диагностики и лечения заболевания. Невооруженным глазом видно, что Республиканский штаб не справляется с ситуацией, необходимо усилить его людьми, которые имеют хорошие организационные способности, а также необходимыми специалистами узких и широких профилей. И самое главное, срочно начать подготовку к вспышке пандемии в регионах, которая, вероятно, будет еще страшнее чем в столице. Так как, во-первых, там нет медицинских условий, как в Бишкеке – больниц, врачей, препаратов. Во-вторых, в регионах проживает преимущественно пожилое население, для которых вирус смертельно опасен.

Кто виноват? И что делать с ними?

Когда пандемия коронавируса бушевала в Италии, Испании и России, только ленивый не предупреждал правительство и Республиканский Штаб, о том, подобный сценарий может повторится и в Кыргызстане. А учитывая плачевное положение нашей медицины, предупреждали, что масштабы могут быть гораздо страшнее. Что собственно и произошло.

Только наша редакция неоднократно писала о необходимости закупить противовирусные средства, кислородные подушки, аппараты ИВЛ, системы индивидуальной защиты для медиков.

Для того, чтобы подготовится к вспышке пандемии у правительства и Штаба было целых 4 месяца. За этот период они смогли лишь объявить режим ЧП, закрыть страну на карантин и раздать деньги доноров и кредитные средства на зарплаты и социальные выплаты населению. НИКАКИХ госпиталей, больниц, препаратов, кислородных подушек, аппаратов ИВЛ, мобилизации врачей, коллаборации с бизнесом… НИ-ЧЕ-ГО!

Ответственность за это целиком и полностью лежит на правительстве Абылгазиева, которое упустило ситуацию из-под контроля и не предприняло никаких подготовительных мер.

Президент Жээнбеков на Совбезе раскритиковал и нынешнее правительство за допущение паники среди населения в последние дни, отсутствие организации первичной медицинской помощи гражданам, профилактических мероприятий:

— Вы не сработали на опережение по пополнению резерва кадров и начали мобилизацию специалистов только после того, как наступил кризис, — заявил глава государства. — Министерство здравоохранения обязано обеспечить наших самоотверженных медиков всем необходимым, в том числе средствами индивидуальной защиты, предоставлять полную и точную информацию об их потребностях Республиканскому штабу и мне, требовать оперативного решения поднимаемых вопросов.

Руководство Минздрава и члены правительства курирующее эту отрасль откровенно не справляются с ситуацией. При необходимости нужно срочно искать им замену, а всех виновных в создавшейся ситуации привлечь к ответу по всей строгости закона.

Как остановить вирус?

Уже сейчас руководству страны необходимо выработать стратегический план действий на случай второй волны пандемии, которая может захлестнуть нас осенью. Как известно в холодное время года увеличится количество заболевания гриппом, ОРВИ и других недугов, что создаст дополнительную нагрузку на медицину. А также при холодной температуре будет сложно разворачивать полевые госпитали.

А сейчас самое важное остановить или хотя бы снизить смертность в стране. Экстренно помочь тяжелобольным. После чего, через определенное время пандемия пойдет на спад, так как у многих людей сформируется иммунитет к вирусу.

Кстати, по словам руководитель лаборатории геномной инженерии Москвы Павла Волчкова, если даже у человека пропадают антитела, иммунитет к вирусу всё равно сохраняется, так как он хранится в Т— и В-клетках памяти. По словам специалиста, после повторного заражения, у человека вновь начнут вырабатываться антитела.

— Получается, что большого количества антител вроде и нет, но иммунитет сформировался и сработал. Однако сосредоточен он в Т— и В-клетках памяти. Когда инфекция снова встретится человеку, иммунитет её узнает, клетки начнут продуцировать антитела, — объяснил Павел Волчков.

Получается, если у 60-70% людей выработается иммунитет к вирусу, то будет замедлен процесс заражения коронавирусом. И он пойдет на спад.

Источник: Элгезит