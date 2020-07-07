Распространяют ли коронавирус бессимптомные носители?

Исследование, проведенное Имперским колледжем в Лондоне, показывает, что бессимптомные носители коронавируса тоже способствуют распространению вируса.

Органы здравоохранения продолжают преуменьшать их роль в распространении коронавируса, пишет испанское издание Elmundo.

Вирус, у носителей которого нет симптомов, гораздо сложнее обнаружить, а следовательно, и сдержать его распространение труднее. Хотя многие ученые практически единодушны во мнении о том, что бессимптомные больные могут распространять Cjvid-19, все еще существуют сомнения относительно влияния бессимптомников на масштабы пандемии. Согласно недавнему исследованию, проведенному в итальянской коммуне Во, такие больные играют важную роль в передаче нового коронавируса. В течение нескольких недель карантина авторы исследования, ученые Падуанского университета и Имперского колледжа Лондона, обследовали большую часть жителей коммуны Во. Они опубликовали результаты своего исследования в журнале Nature.



В этой небольшой коммуне в области Венеция проживает около 3200 человек. Именно там 21 февраля была зафиксирована первая смерть от covid-19 в Италии. В результате на 14 дней был введен режим самоизоляции. За этот период ученым удалось взять анализы почти у всех жителей коммуны Во (сначала у 86%, в итоге у 72%) и с максимальной точностью определить, как распространялся вирус: в первые дни заражены были 2,6% населения. Через две недели этот показатель опустился до 1,2% (29 человек). Авторы исследования подчеркивают, что сочетание проведенных тестов, изоляции зараженных и введения режима самоизоляции действительно помогло остановить вспышку.

Кроме того, они отмечают, что примерно у 40% зараженных не было симптомов, и этот показатель практически не изменялся в течение всего периода. Эта цифра соответствует моделям, ранее разработанным в Гонконге, Сингапуре и Китае, согласно которым от 30 до 60% всех зараженных не имеют явных симптомов. «Несмотря на столь незаметное и повсеместное распространение болезни, ее можно контролировать», - утверждает профессор факультета молекулярной медицины Падуанского университета и факультета биологических наук Имперского колледжа, основной соавтор статьи в журнале Nature Андреа Крисанти (Andrea Crisanti). «Наше исследование доказывает, что если делать тесты всем гражданам вне зависимости от того, есть у них симптомы или нет, можно успешно сдерживать распространение болезни и поддерживать контроль».

Тем не менее ни у одного ребенка младше 10 лет коронавирус обнаружен не был несмотря на то, что многие из них жили в семьях, где есть зараженные. «По-прежнему многие вопросы, касающиеся передачи коронавируса, остаются открытыми. Например, какую роль играют дети и какое влияние на цепочки заражения оказывают бессимптомные носители», - добавляет доктор Илария Доригатти из Имперского Колледжа Лондона. «Чрезвычайно важно найти ответы на эти вопросы, чтобы использовать соответствующие стратегии контроля и, таким образом, препятствовать распространению коронавируса».

Большинство органов здравоохранения занижали в своих сообщениях риск передачи вируса бессимптомными больными, что вызвало критику со стороны научного сообщества. Несколько недель назад технический руководитель по реагированию на пандемии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что бессимптомные больные «очень редко» становятся источниками заражения. На следующий день ей пришлось уточнить, что именно она имела в виду: она сослалась на «недоразумение» и объяснила, что «сейчас ведется работа по сбору информации» по этой теме. Точно так же, когда несколько дней назад испанского эпидемиолога Фернандо Симона спросили о вспышках заболевания, появившихся в Испании за последние недели, он сказал, что 60% зараженных в стране — это бессимптомные больные, которые «практически не способствуют» передаче вируса.

Однако, согласно итальянскому исследованию, вирусная нагрузка, то есть общее количество вирусных частиц в организме человека, у бессимптомных больных такая же, как и у всех остальных пациентов. Следовательно, бессимптомные носители и те, у кого пока нет явных симптомов, могут в значительной степени способствовать распространению covid-19. В особенности когда из-за отсутствия симптомов зараженные не соблюдают меры предосторожности, не зная, что они носители вируса.

«Если вирусная нагрузка больных с симптомами и без них сопоставима, значит, даже бессимптомные носители вируса могут способствовать его распространению. Мы подтвердили это, восстановив цепочки заражения и отследив все контакты зараженных в коммуне Во. Однако мы пока не знаем в полной мере, насколько сильное влияние оказывают симптомы. Мы знаем, что когда человек кашляет или чихает, в воздух попадает значительно больше частиц вируса. Но при этом больные с симптомами, как правило, чаще ограничивают количество своих контактов, чем люди, болеющие без симптомов», — объясняет Доригатти.

Результаты этого анализа с самого начала послужили основой для разработки общественных мер в области Венеция, где все, кто контактировал с зараженными, могли сдать тест на коронавирус. «Исследование доказывает, что раннее обнаружение зараженных и своевременная изоляция больных с симптомами и без них могут препятствовать заражению и оставить эпидемию на начальном этапе», - заявляет Крисанти. «Сегодня это особенно важно, учитывая риск появления новых заражений и второй волны эпидемии».

Перевод статьи подготовило ИноСми.

Источник: centralasia.media