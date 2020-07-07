В Кыргызстане за сутки еще 29 человек умерли от пневмонии

За сутки в Кыргызстане от внебольничной пневмонии умерли 29 человек.

Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Минздрава КР Айнура Акматова.

Она уточнил, что из них 10 - по республике и 19 - в Бишкеке.

Всего с марта этого года скончались 224 человека.

Кроме того, за сутки от коронавируса умерли 7 человек.

Также за сутки скончались 2 медика.

Источник: Кабар