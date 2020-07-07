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Подробности Общество Просмотров: 12

За сутки в Кыргызстане от коронавируса умерли 7 человек

За прошедшие сутки зафиксировано 7 летальных исходов от COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Минздрава КР Айнура Акматова. Из них: - Больница Кыргызско-Турецкой дружбы – 1 (мужчина 85 лет); - Ошская межобластная больница – 2 (мужчина 79 лет, медработник - мужчина 62-х лет); - Иссык-Кульская областная больница – 1 (врач-педиатр, мужчина 61 года); - Джалал-Абадская областная больница – 1 (мужчина 58 лет); - Таласская областная больница – 1 (мужчина 61 года); - Жайылская территориальная больница – 1 (мужчина 57 лет). Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 99 случаев. Источник: Кабар