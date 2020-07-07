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В Кыргызстане на утро 7 июля выявлено 450 новых случаев коронавируса. Всего 8141 случай

На 7 июля в Кыргызстане подтвержден 8141 случай коронавируса. В Кыргызстане на утро 7 июля выявлено 450 новых случаев COVID-19, сообщила представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова. Они выявлены: - Бишкек – 229 - Чуйская область – 84 - Жалал-Абадская область – 47 - город Ош – 32 - Ошская область – 23 - Иссык-Кульская область – 13 - Нарынская область – 11 - Баткенская область – 10 - Таласская область – 1 Таким образом, на 7 июля в Кыргызстане подтвержден 8141 случай коронавируса. За сутки с выздоровлением выписано 73 пациента. За сутки от коронавирус скончались 7 человек. Всего 99 человек. Источник: zdorovie.akipress.org