В Кыргызстане на утро 7 июля выявлено 450 новых случаев коронавируса. Всего 8141 случай

На 7 июля в Кыргызстане подтвержден 8141 случай коронавируса.
В Кыргызстане на утро 7 июля выявлено 450 новых случаев COVID-19, сообщила представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова.
Они выявлены:
- Бишкек – 229
- Чуйская область – 84
- Жалал-Абадская область – 47
- город Ош – 32
- Ошская область – 23
- Иссык-Кульская область – 13
- Нарынская область – 11
- Баткенская область – 10
- Таласская область – 1
Таким образом, на 7 июля в Кыргызстане подтвержден 8141 случай коронавируса.
За сутки с выздоровлением выписано 73 пациента.
За сутки от коронавирус скончались 7 человек. Всего 99 человек.
Источник: zdorovie.akipress.org
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