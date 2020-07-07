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В Кыргызстане на утро 7 июля выявлено 450 новых случаев коронавируса. Всего 8141 случай

На 7 июля в Кыргызстане подтвержден 8141 случай коронавируса.

В Кыргызстане на утро 7 июля выявлено 450 новых случаев COVID-19, сообщила представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова.

Они выявлены:

- Бишкек – 229

- Чуйская область – 84

- Жалал-Абадская область – 47

- город Ош – 32

- Ошская область – 23

- Иссык-Кульская область – 13

- Нарынская область – 11

- Баткенская область – 10

- Таласская область – 1

Таким образом, на 7 июля в Кыргызстане подтвержден 8141 случай коронавируса.

За сутки с выздоровлением выписано 73 пациента.

За сутки от коронавирус скончались 7 человек. Всего 99 человек.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

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