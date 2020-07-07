Раскрыта главная причина смерти от коронавируса

Российские ученые выяснили, что является главной причиной развития тяжелой формы COVID-19 и смерти пациентов.
Специалисты заявили, что размножение коронавируса приводит к повреждениям на стенках сосудов. Из-за этого высвобождается фактор фон Виллебранда и усиливается риск тромбозов, а значит — инсультов и других нарушений в работе кровеносной системы.
Этим может объясняться высокая смертность пациентов с COVID-19.
В исследовании ученых говорится, что связь тяжелой формы коронавируса с повышенным содержанием факторов может быть причиной того, почему некоторые больные чувствуют себя нормально, а некоторым необходима искусственная вентиляция легких.
Уровень и активность этого белка могут отличаться у разных людей. Например, у мужчин его больше, чем у женщин.
Ученые отметили, что острый респираторный дистресс-синдром тоже может быть связан с факторами фон Виллебранда.
Источник: Элгезит
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