Скончался депутат ЖК Чыныбай Турсунбеков

Парламентарий болел двусторонней пневмонией

В реанимации Национального госпиталя скончался экс-спикер и депутат ЖК Чыныбай Турсунбеков. Эту информацию Vesti.kg подтвердили его коллеги.

Чыныбай Турсунбеков болел пневмонией.

Еще накануне пресс-секретарь ЖК Ибраим Нуракун уулу опровергал информацию о том, что Чыныбай Акунович находится в тяжелом состоянии.

«Я только что переговорил с его супругой. Все его показатели жизнедеятельности в порядке: давление, температура, сатурация. Чыныбай Акунович поддерживает связь со своей семьей. По прогнозам врачей, в самое ближайшее время он будет отключен от аппарата ИВЛ и переведен на амбулаторное лечение. Общее состояние хорошее и стабильное. Предварительный диагноз - пневмония. Результат ПЦР теста - отрицательный», - писал пресс-секретарь ЖК.

Источник: Вести