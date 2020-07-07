Скончался депутат ЖК Чыныбай Турсунбеков

Парламентарий болел двусторонней пневмонией
В реанимации Национального госпиталя скончался экс-спикер и депутат ЖК Чыныбай Турсунбеков. Эту информацию Vesti.kg подтвердили его коллеги.
Чыныбай Турсунбеков болел пневмонией.
Еще накануне пресс-секретарь ЖК Ибраим Нуракун уулу опровергал информацию о том, что Чыныбай Акунович находится в тяжелом состоянии.
«Я только что переговорил с его супругой. Все его показатели жизнедеятельности в порядке: давление, температура, сатурация. Чыныбай Акунович поддерживает связь со своей семьей. По прогнозам врачей, в самое ближайшее время он будет отключен от аппарата ИВЛ и переведен на амбулаторное лечение. Общее состояние хорошее и стабильное. Предварительный диагноз - пневмония. Результат ПЦР теста - отрицательный», - писал пресс-секретарь ЖК.
Источник: Вести
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