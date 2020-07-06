Перестаньте рассказывать сказки о том, что народ умирает от пневмонии, – Каптагаев

Надо перестать рассказывать сказки о том, что народ умирает от пневмонии, и взглянуть правде в глаза.

Такое заявление на своей странице Facebook сделал глава Национального института стратегических исследований Эмильбек Каптагаев.

Он призвал не повторять ошибок Таджикистана, власти которого скрывали информацию о зараженных, что в последствии обернулось тяжелой эпидситуацией в республике.

“У нас нет коронавируса, люди умирают от пневмонии” такие сказки рассказывали наши соседи таджики, укрывая могилы полиэтиленовым пакетом, якобы защищая от дождя. Что в итоге? Нам тоже надо перестать озвучивать цифры по коронавирусу и короне отдельно. Не будем себя обманывать и утешать. Тесты не работают, да и никто их уже не сдает. Пациентов с пневмонией в больницах уже больше двух тысяч, а сколько лежат дома. Говоря о пневмонии, мы позволяем вирусу дальше распространяться. Через два месяца наступят холода, народ может просто задохнуться“, – заключил Каптагаев.

Отметим, что Минздрав ежедневно отчитывается о заболевших коронавирусом и пневмонией. Учет пациентов с этими заболеваниями идет раздельно. Так, от коронавируса в республике скончались 92 человека, а от пневмонии с марта – 195 пациентов.

Источник: reporter.kg