Санинспекция оштрафовала 8 филиалов гипермаркета «Народный» и 4 филиала «Фрунзе»

Как сообщили в инспекции, поводом для составления протокола стало нарушение статьи 293 — нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа.
В период с 29 июня по 6 июля 2020 года инспекторами Санитарно-экологической инспекции мэрии города Бишкек были составлены протоколы в отношении филиалов гипермаркетов «Народный» и «Фрунзе».
Как сообщили в инспекции, поводом для составления протокола стало нарушение статьи 293 — нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа.
Протоколы были выписаны 8 филиалам ОсОО ТД «Народный», расположенным по ; ул.Турусбекова 2/2, ул.Боконбаева 192, ул.Уметалиева 154, ул. Московская 194а, ул.б.Баатыра 6/5, мкр «Асанбай» 40/1, мкр «Асанбай» 52а, ул.Нуркамал 29.
По филиалам ЗАО «Партнер Кей Джи» («Фрунзе») насчитывает 4 протокола: филиал по ул.Манаса д.28, ул.Фрунзе 300/3, ул.Жумабека 181,7, Аламедин-1.
Общая сумма штрафов составила 169 тыс. сомов.
Источник: kg.akipress.org
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