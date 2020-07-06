Политическая партия “Бийлик элге” подала в ЦИК уведомление об участии в выборах

Уполномоченным представителем по выборам партия назначила Аманжолова Кайрата Амановича, уполномоченным представителем по финансовым вопросам – Хасанову Рахиму Умуровну.

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики поступило уведомление от политической партии “Бийлик элге” за подписью лидера партии К.Эрназаровой о намерении участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, которые пройдут 4 октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

Уполномоченным представителем по выборам партия назначила Аманжолова Кайрата Амановича, уполномоченным представителем по финансовым вопросам – Хасанову Рахиму Умуровну.

Согласно частей 1, 2 статьи 60 вышеуказанного конституционного Закона выдвижение списков кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша начинается со дня назначения выборов и заканчивается за 45 календарных дней до дня выборов, т.е до 20 августа 2020 года.

Источник: kyrgyztoday.org