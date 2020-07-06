“Болезнь жестокая”, – солистка группы “Город 312” обратилась к кыргызстанцам

Солистка музыкальной группы “Город 312” Ая Светлана Назаренко записала видео-обращение к кыргызстанцам.

“Дорогие кыргызстанцы, дорогие соотечественники! Я, честно говоря, даже не думала, что мне придется писать такое обращение. С середины апреля до середины мая я переболела ковидом. Переболела достаточно сильно, у меня было поражение легких. Болезнь не отпускала достаточно длительный срок. Это все не пустые разговорчики. Я хочу, чтобы вы понимали, что сейчас в первую очередь нужно беречь старшее поколение. И беречь тех, у кого есть проблемы со здоровьем.

Укрепляйте свой организм. Пейте побольше витаминов. И не надо выходить на улицу без причины! Вариантов нет. Я тоже сидела дома. Болезнь существует. Болезнь жестокая. Болезнь странная“, – сказала Назаренко.

Певица выразила благодарность медикам, а также всем службам, “которые вынуждены быть на посту несмотря на карантин”.

Напомни, на 6 июля в Кыргызстане зафиксировано 314 новых случаев заражения COVID-19.

Источник: reporter.kg