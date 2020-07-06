Экс-муфтий Чубак ажы Жалилов предложил Минздраву организовать обсерваторию в мечети

Экс-муфтий Чубак ажы Жалилов на своей странице в Facebook написал новый пост, в котором предлагает Министерству здравоохранения организовать обсервацию в здании руководимой им мечети, загрузив соответствующие снимки.
«Уважаемое Министерство здравоохранения! Уважаемые члены штаба! Если есть необходимость, мы готовы в качестве помощи предоставить здание нашей мечети под обсервацию.
В хадисе Пророка говорится, что «если кто не считает своей проблемой проблему всего народа, то он — не из нас!»
В этом году в нашей мечети проведен полный ремонт. Здание побелено, покрашено. Внутри есть кондиционеры. Туалет во дворе. Есть тёплая вода. Подключено к центральной канализации. Есть кабинет-дааваткана, пригодная для врачей. Имеется кабинет, где можно готовить и принимать пищу.
Когда пророка Ибрахима (алейхи салям) бросили в огонь и ангелы, звери и птицы пытались ему помочь, одна птичка набрала в клюв воды, чтобы погасить огонь. Видевшие смеялись и говорили, разве можно таким малым количеством погасить огонь, а она ответила: «Я не знаю, но пытаюсь сделать то, что могу. Каждый отвечает за то, что может», — отметил Чубак ажы Жалилов.
Источник: Кyrgyztoday
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