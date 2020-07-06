Экс-глава Минздрава вызван на допрос по фактам коррупции и лоббирования интересы фармкомпаний - ГСБЭП

В настоящее время дело расследуется.
Экс-глава Минздрава Космосбек Чолпонбаев вызван на допрос по фактам коррупции и лоббирования интересы отдельных фармкомпаний, сообщает пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) КР.
«Следственным подразделением ГСБЭП в рамках осуществления досудебного производства зарегистрированного в ЕРПП в марте 2020 года, в отношении должностных лиц Министерства здравоохранения КР по фактам коррупции и лоббирования интересов отдельных фармацевтических компаний на допрос вызван Экс-министр здравоохранения КР Чолпонбаев Космосбек Сариевич», - говорится в сообщении.
В настоящее время дело расследуется.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!