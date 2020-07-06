Экс-глава Минздрава вызван на допрос по фактам коррупции и лоббирования интересы фармкомпаний - ГСБЭП

В настоящее время дело расследуется.

Экс-глава Минздрава Космосбек Чолпонбаев вызван на допрос по фактам коррупции и лоббирования интересы отдельных фармкомпаний, сообщает пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) КР.

«Следственным подразделением ГСБЭП в рамках осуществления досудебного производства зарегистрированного в ЕРПП в марте 2020 года, в отношении должностных лиц Министерства здравоохранения КР по фактам коррупции и лоббирования интересов отдельных фармацевтических компаний на допрос вызван Экс-министр здравоохранения КР Чолпонбаев Космосбек Сариевич», - говорится в сообщении.

В настоящее время дело расследуется.

Источник: Кабар