Источник: Состояние Ташиева улучшилось, у его супруги пока тяжелое

Бывший депутат, экс-министр по чрезвычайным ситуациям Камчыбек Ташиев находится в хорошем состоянии.
Об этом мультимедийно-информационному агентству «Media Center» сообщили собственные источники.
«Камчыбек Ташиев в настоящее время находится в хорошем состоянии. Его жена в критическом состоянии. У обоих здоровье улучшается, потихоньку идут на поправку. Ташиевым и его супругой занимается пульмонолог. В данное время им назначили антивирусную терапию и симпатическое лечение. Все будет зависеть от его иммунитета и организма», - сказал источник.
Напомним, что ранее 4 июля сообщалось, что состояние Камчыбека Ташиева остается критическим из-за двухсторонней пневмонии.
Булак: media-center.kg
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