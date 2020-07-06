Источник: Состояние Ташиева улучшилось, у его супруги пока тяжелое

Бывший депутат, экс-министр по чрезвычайным ситуациям Камчыбек Ташиев находится в хорошем состоянии.

Об этом мультимедийно-информационному агентству «Media Center» сообщили собственные источники.

«Камчыбек Ташиев в настоящее время находится в хорошем состоянии. Его жена в критическом состоянии. У обоих здоровье улучшается, потихоньку идут на поправку. Ташиевым и его супругой занимается пульмонолог. В данное время им назначили антивирусную терапию и симпатическое лечение. Все будет зависеть от его иммунитета и организма», - сказал источник.

Напомним, что ранее 4 июля сообщалось, что состояние Камчыбека Ташиева остается критическим из-за двухсторонней пневмонии.

Булак: media-center.kg