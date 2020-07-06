На 62-м году жизни в результате болезни 5 июля скончалась журналист Бюбюкан Досалиева.
Об этом сообщают коллеги журналиста.
Бюбюкан Досалиева была известна своими работами как журналист, исследователь, педагог и кандидат политологии. Работала на ОТРК и в телекомпании «Сары Озон Чуй», а также преподавала на кафедрах журналистики Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына и Бишкекского гуманитарного университета.
“С 1995 по 2010 годы, а затем с 2017 года до последнего дня своей жизни Бюбюкан работала в составе Кыргызской службы «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» – Радио «Азаттык. На протяжении этих лет Бюбюкан Досалиева трудилась журналистом, руководителем отдела мультимедиа, главным редактором, продюсером радиопрограмм. Успех у слушателей множества радийных выпусков «Азаттыка» непосредственно связан с именем Бюбюкан Досалиевой”, – написали коллеги.
Источник: reporter.kg
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