Скончалась журналист Бюбюкан Досалиева

На 62-м году жизни в результате болезни 5 июля скончалась журналист Бюбюкан Досалиева.

Об этом сообщают коллеги журналиста.

Бюбюкан Досалиева была известна своими работами как журналист, исследователь, педагог и кандидат политологии. Работала на ОТРК и в телекомпании «Сары Озон Чуй», а также преподавала на кафедрах журналистики Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына и Бишкекского гуманитарного университета.

“С 1995 по 2010 годы, а затем с 2017 года до последнего дня своей жизни Бюбюкан работала в составе Кыргызской службы «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» – Радио «Азаттык. На протяжении этих лет Бюбюкан Досалиева трудилась журналистом, руководителем отдела мультимедиа, главным редактором, продюсером радиопрограмм. Успех у слушателей множества радийных выпусков «Азаттыка» непосредственно связан с именем Бюбюкан Досалиевой”, – написали коллеги.

Источник: reporter.kg