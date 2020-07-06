В Кыргызстане число умерших от COVID-19 достигло 92. За сутки скончались 4

За сутки в Кыргызстане от COVID-19 умерли 4 человека.

Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения КР Мадемин Каратаев.

По его словам, из них в Республиканской клинической инфекционной больнице - 1 (мужчина, 73 года), в Ошской городской клинической больнице – 1 (мужчина, 53 года), в Токмокской территориальной больнице – 1 (мужчина 86 лет), в Ысык-Атинской территориальной больнице - 1 (мужчина 41 года);

Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 92 случая.

Источник: Кабар