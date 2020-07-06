Пандемия, выборы, Матраимов… Чем живут соцсети?

Но все-таки, многие считают нужным порассуждать кое о чем важном.

Кажется, в пылу борьбы чуть ли не всего населения с неумолимо вторгшейся в нашу повседневную жизнь эпидемией, и попутными усилиями обуздать панические настроения в обществе, все другие вопросы, которые должны всех как-то касаться прямо или косвенно, отошли на задний, второй план. И рассуждать о них, вроде-бы, как и не совсем правильно, когда всех волнует совсем другое. Во всяком случае, такова реакция соцсетей.

Но все-таки, многие считают нужным порассуждать кое о чем важном.

Выборы в парламент страны состоятся 4 октября. Указ главы государства ни в одном пункте не оставляет возможности как-то скорректировать дату или порядок реализации этого важнейшего политического мероприятия.

Конечно, у многих есть вопрос. Им кажется, что даже такой вот, страшный в своем проявлении, в цифрах и в статистике коронавирус не способен поменять планы сильных мира сего.

И конечно, все ринулись рассуждать на тему – а оправдано ли это, правильно ли с точки зрения человеческой морали подвергать народ риску заразиться коронавирусом вследствие инициированных властью выборов.

Да, если власть не способна отменить выборы, отложить их, не способна гибко реагировать на вызов, не в состоянии реализовать комплекс неординарных задач, возникающих в связи с такой ситуацией – это, естественно, может казаться нам показателем ее слабости. Но все-таки, речь идет о том, что глава государства не может просто отменить практически главное право кыргызского народа – выбрать себе власть.

Как говорил когда-то Сенека, «добродетель – плохой слуга на службе у царей». В нашем случае можно исходить и из той позиции, что устои государства не должны пошатнуться, что страна не может быть государством без важнейшей ветви власти. Что создавать подобные прецеденты под нажимом каких-бы то ни было обстоятельств равноценно утере легитимности всех других действий.

Каждая страна, столкнувшаяся с проблемой проведения мероприятий, связанных с реализацией права граждан на волеизъявление, в условиях пандемии решает их по-своему. Однако мы, кроме заверений главы ЦИК о том, что ситуация будет полностью под контролем, ничего больше и не услышали. Такие заверения делал и экс-премьер-министр еще несколько месяцев назад.

Поэтому решение о проведении выборов теперь должно быть сопровождено абсолютно понятными и прозрачными механизмами того, каким образом будет защищено здоровье населения. Этого пока, увы, нет.

Радио «Азаттык», Kloop, в партнерстве с OCCRP, опубликовали новую серию материалов журналистского расследования, касающегося Райымбека Матраимова. Вернее, речь теперь идет о том, что изданиям стали известны новые подробности про разные банковские операции, свидетельствующие о поступлении средств в адрес героя публикаций.

С ответным заявлением выступил в соцсетях брат героя публикаций — депутат парламента Искендер Матраимов. Он изложил свои аргументы относительно того, что и ранние, и самые последние материалы журналистского расследования изобилуют погрешностями и попытками «увести внимание общественности». Авторы расследования назвали аргументы народного избранника «сумбурными».

Справедливости ради стоит заметить, что в действительности, судя по реакции соцсетей, адекватному восприятию многими всего фактологического материала в совокупности действительно мешают неточности, недостоверности, несостыковки, допущенные в расследованиях.

Но, хотим мы или нет, на этот раз стало как-то уж слишком заметно, что вопрос все больше превращается во все менее и менее острую полемику двух сторон.

Сам же фонд имени И. Матраимова, ставший объектом расследования, превратился в одного из главных помощников властей по борьбе с пандемией – Искендер Матраимов попутно сообщил на страничке в Фейсбуке о создании почти 300 стационарных койко-мест с полным содержанием медперсонала, доставке 500 кислородных концентратов, ИВЛ аппаратов, оксиметров, СИЗов.

Вообще, вопрос о том, чтобы нашей власти полноценно задействовать содействие отечественного бизнеса, гражданского сектора, активно формирующегося корпуса наших волонтеров, самих граждан, становится чуть ли основным фактором сдерживания наступления пандемии.

И еще один вопрос из наиболее обсуждаемого. Все, что мы могли получить от международных доноров, кажется, уже получили. Потратили уж как вышло, и получилось это, как считают пользователи соцсетей, как всегда. Поэтому тем, кто имел отношение к распределению этой помощи, нужно быть готовым к тому, что будут вопросы. Ну о пока у нас заботы другие – поберечь свое здоровье.

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Источник: Элгезит