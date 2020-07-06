Сооронбай Жээнбеков проводит заседание Совета безопасности

Заседание проходит в формате видеоконференции.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 6 июля, проводит заседание Совета безопасности в узком составе с участием руководителей государственных органов, полномочных представителей Правительства в областях, мэров городов, акимов районов.

Заседание проходит в формате видеоконференции.

На заседании Совета безопасности рассматривается вопрос о текущей эпидемиологической ситуации в стране и мерах, предпринимаемых по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Заслушивается информация вице-премьер-министра Аиды Исмаиловой, министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова и мэра города Бишкек Азиза Суракматова о проводимой работе по борьбе с коронавирусной инфекцией.