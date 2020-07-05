Почему вторая волна коронавируса все-таки возможна: новые данные о COVID-19

Многие несознательные граждане махнули рукой на меры безопасности, но заболеваемость продолжает падать.

Что же будет дальше, kp.ru рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн

Новый коронавирус живет с человечеством уже больше полугода. За это время звучали самые невероятные факты о нем, которые затем опровергались. Мы задали самые острые, пусть и наивные вопросы о Sars-cov-2 авторитетному эксперту – вирусологу, доктору медицинских наук, профессору Анатолию Альтштейну о том, что мы действительно знаем о коронавирусе на данный момент, стало ли нам жить бок о бок с этой инфекцией безопаснее и как будут развиваться события с распространением COVID-19 в России и мире в самое ближайшее время.

Вирус уже не так жесток?

- Анатолий Давидович, несмотря на все предостережения санитарных врачей, масками и перчатками люди сейчас все чаще пренебрегают. А при этом тяжелых случаев течения COVID-19 все меньше. И каждый день цифры заболеваемости хоть немного, но падают. Означает ли это, что вирус слабеет и правы оказались те, кто говорил — с приходом жары коронавирус уйдет окончательно?

- Жара не может привести к ослаблению вируса, а вот на людей, которые этим вирусом заражаются, летняя погода повлиять может. Летом люди меньше заражаются, потому что больше времени проводят на открытом воздухе, где есть пространство для того, чтобы побыть в отдалении друг от друга. К тому же во время теплого сезона улучшается иммунитет, мы в принципе реже болеем простудными заболеваниями.

Если же говорить про силу вируса, то вирус действует так: переходя от человека к человеку, он начинает приспосабливаться к популяции, то есть меньше убивает и при этом сохраняет способность передаваться дальше. Вирусу вообще-то не выгодно вызывать тяжелое заболевание. Его эволюционный выбор таков, что ему намного целесообразнее вызывать легкое течение инфекции, чтобы люди не прекращали общаться и вирус мог активно распространяться дальше. Еще в 30-е и 40-е годы ученые рассматривали эволюцию инфекционных болезней и пришли к выводу: тяжелое в первое время инфекционное заболевание со временем становится все легче. Коронавирусы в принципе приспособлены к тому, чтобы обращаться с организмами мягко, то есть пользоваться их возможностями, размножаться, жить за их счет, не причиняя при этом сильный вред. Так что, есть надежда на то, что взаимоотношения этого коронавируса с человечеством пойдет по такому плану.

- И сколько нам ждать?

- От года – до трех лет. Может быть и больше. Тут уж ничего не поделаешь, такой он, этот sars-cov-2. Он отличается от тех коронавирусов, с которыми мы имели дело до сих пор: гораздо более заразный, а последние пять месяцев показали, что освободиться от него сложно. И помимо надежды на то, что он постепенно ослабнет, нам надо думать еще и про коллективный иммунитет, а значит – про вакцинацию. Я думаю, что вакцины будут разработаны и начнут применяться широко уже в следующем году.



Правда ли, что у него сотни штаммов?

- Правда ли, что вирус мутирует и приобретает все новые и новые штаммы? Говорят, их только в России свыше 100.

- Если говорить о терминах, то штаммом называется разводка микроорганизмов – вирусов или бактерий, - которые выделены из одного источника. Вот есть у вас десять больных, вы от каждого выделяете вирус, и это называется штамм. Штаммов может быть, сколько хотите, и 100, и тысяча, все зависит от активности вирусологов. Другое дело, что варианты вируса по генотипам или по антигенным свойствам действительно могут включать большое количество таких штаммов. Вирусы – очень изменчивые создания. На каждый из этапов размножения у вируса появляется новая нитка РНК. Как правило, в ней будет определенное количество изменений. Вирус же выбирает те изменения, которые ему выгодны и развивает их. Когда речь идет о мировой пандемии, или об эпидемии в таких больших странах, как Россия или США, то в разных районах страны действительно могут быть варианты одного вируса с отличающимися свойствами.

- В этом причина современной ситуации в США, когда разные штаты совершенно по-разному проходят через эпидемию в стране?

- Есть штаты, в которых летальность примерно 1% - 2%, сравнимо с тем, как это происходит в России, а есть штаты, где летальность составляет 7% - 8%. Я посмотрел статистику за июнь, и вижу, что в целом летальность в США существенно снизилась. Мне бы, как вирусологу, хотелось интерпретировать эти данные таким образом, что это следствие распространения варианта вируса, который отличается более низкой летальностью. Но отмечу, что здесь нужно быть осторожным, потому что параллельно улучшается врачебная помощь, появляются лекарства, которые воздействуют на развитие инфекции.

С какой группой крови стоит особенно опасаться?

- Правда ли, что на носителей разных групп крови вирус действует по-разному? Ведь, когда вспышка заболевания только начиналась, считалось, например, что ему больше подвержены азиаты, а европейцам он почти не страшен. Жизнь опровергла потом этот тезис?

- Люди восприимчивы к вирусу действительно по-разному. Сейчас появляются данные о том, что генетика людей может оказывать влияние на восприимчивость к Sars-cov-2. Есть предположение, что тут важна принадлежность к определенной этнической группе. Например, азиатские люди, китайцы, и другие ближайшие этносы, - у них чувствительность к этому коронавирусу ниже, чем у темнокожей расы, например. Ближний Восток и семитские народы, - тоже менее восприимчивы к вирусу, в странах этого региона летальность на очень низком уровне. Также достоверно известно, что люди второй группы крови примерно в 1,5 раза более чувствительны к коронавирусу, чем люди с другими группами крови. Наименьшая чувствительность у тех, кто имеет первую группу.

- Если китайцы все же меньше восприимчивы к коронавирусу, то как объяснить то, что в Китае вновь и вновь происходят вспышки?

- Вирус же никуда не исчезает. Если вирус есть в стране, то, переезжая с места на место, люди его переносят. В каких-то местах противоэпидемические меры не соблюдаются, и там возникает возможность для заражения. При таком распространении пандемии, как сейчас, остановить заражение полностью — это трудная задача.

С открытием границ придет вторая волна?

- Внутри Европы сейчас границы открываются, при этом вспышки в отдельных странах продолжаются. Не противоречивая ли здесь логика? Не обрушится ли на Старый свет вторая волна?

- Логика простая. Чтобы прекратить распространение вируса, всех людей нужно посадить по домам и сделать так, чтобы никто не выходил. И строго за этим следить. Причем одновременно по всему миру. Да, распространение вируса это, безусловно, остановит, но останутся ли люди? Поэтому вопрос борьбы с эпидемией всегда учитывает разные факторы. Медицинский фактор важен, но не менее важен и экономический фактор.

Если полностью развалим экономику в ходе пандемии, то как мы будем жить? Посыпался бизнес, особенно мелкий и средний. А это значит люди не смогут прокормить себя…

В таких сложных ситуациях, как мировая пандемия, не все сводится к медицине.

Я опасаюсь, что осенью будет рост заболеваемости, то, что называется вторая волна. Конечно, с этим согласны не все специалисты, но вирус никуда не денется, раз он есть, то он будет заражать. А холодная и сырая погода только этому поспособствует, как и развитию других заболеваний простудного типа. Ведь что значит простуда? Когда мы говорим, что простудились и заболели, мы, конечно, не имеем ввиду, что заболели от холода. Это значит, что охлаждение организма просто ослабило иммунную систему и инфекция развивается сильнее, чем в теплое время года.

Маски и перчатки — навсегда?

- Говорят, нужно готовиться к тому, что носить маски и перчатки теперь предстоит всегда, и нужно привыкать к этому, как к модным аксессуарам? А так ведь хочется уже позабыть о них, как о страшном сне...

- Я прекрасно понимаю, что люди не хотят уже, тем более по жаре, применять защиту, но это неправильно! С масками логика простая. Маска действительно помогает нам защищать друг друга. Вы ведь никогда наверняка не знаете, есть у вас этот вирус, или нет. Так что дистанцирование и маски. Если вы заходите в транспорт, а там много пассажиров, если вам предстоит пройти через толпу, - наденьте маску. Перчатки тоже желательны в транспорте, материал медицинских перчаток на самом деле не пропускает вирус. Полезно носить и дезинфицирующий раствор с собой. А вот если вы гуляете на свежем воздухе, где нет скопления людей, то защита вам не требуется.

- Маски и перчатки теперь с нами навсегда?

- Точно до тех пор, пока по той или иной причине заболеваемость не уменьшится до единичных случаев.

- Все-таки, можно ли заразиться от предметов, которые трогал до вас больной человек? Появилась ли новая информация насчет того, сколько живет вирус на поверхностях?

- Я вас немного поправлю. Вирус на поверхности не живет. Он живет только внутри клеток нашего организма. Но тем не менее, факт в том, что вирус способен на поверхностях оставаться активным и оттуда попадать в клетки живого существа. Большая часть вирусов достаточно быстро инактивируется в тепле, особенно, если солнечная погода. Но при благоприятных условиях он может быть активным несколько дней.

ВЕРСИЯ

COVID попутал

- Может, показатели заболеваемости падают, несмотря на всеобщее разгильдяйство, потому что люди с легкими формами не обращаются к врачам? Просто путают COVID-19 с какими-нибудь обычными летними инфекциями, такое же возможно?

- На коронавирусную инфекцию могут быть похожи симптомы вируса гриппа. Другие простудные заболевания тоже могут маскироваться под COVID-19. Может быть что-то похожее с аллергией, некоторое совпадение симптомов: насморк, кашель, чихание. Однако COVID-19 имеет свои симптомы и довольно яркие. Например, неврологические, у очень многих людей исчезает обоняние, пропадает чувствительность ко вкусам. Главный же способ прояснить ситуацию, - это тест на коронавирус. ПЦР-реакция очень точна, только грубые ошибки при заборе материала приводят к неверным результатам. Если тест положительный, то процент ошибки минимальный. А вот если тест отрицательный, то успокаиваться рано, не факт, что вируса у вас нет. Дело может быть в неверном заборе пробы. Также при коронавирусе бывают симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, поэтому в отдельных случаях возможна путаница с ротавирусом, но врач, безусловно, может отличить все эти заболевания и очень квалифицированно.

ВОПРОС РЕБРОМ

Немного Sars-a в соленой воде

- Сейчас народ так и тянет к воде — кто плещется в фонтанах, кто в озерах. Да и сезон отпусков начался, многие поедут к морю. Можно ли подцепить sars-cov-2 при купании через воду?

- Исключить заражение при купании в водоеме нельзя. Но я бы не сказал, что это какой-то серьезный риск именно для инфицирования коронавирусом. В воде вирус сильно разводится, дозировка низкая, особенно, если вода морская, еще и соленая. Чтобы заглотнуть опасную дозу вируса и заразиться, тут нужно будет очень много воды выпить.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Версия: коронавирус - самая масштабная операция в истории спецслужб США

Конспирологи уверены, что Трамп тайно приказал выявить и зачистить влиятельных педофилов с помощью коронавируса (подробности)

Что происходит с психикой и здоровьем тех, кто в пандемию коронавируса работает на износ

В то время, как одни лишились рабочих мест или не знали, куда себя деть на изоляции, другие вкалывали за троих, вытягивали свои компании и надрывались, перейдя на дистанционку (подробности)

Еще больше материалов по теме: «РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ»

Источник: kp.kg