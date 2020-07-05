В Кыргызстане на утро 5 июля выявлено 283 новых случая коронавируса. Всего 7377 случаев

На 5 июля в Кыргызстане подтверждено 7377 случаев коронавируса.
В Кыргызстане на утро 5 июля выявлено 283 новых случая COVID-19, сообщил республиканский штаб.
Они выявлены:
- Бишкек – 162
- Чуйская область – 31
- город Ош – 27
- Иссык-Кульская область – 19
- Нарынская область – 18
- Ошская область – 13
- Баткенская область – 13
Таким образом, на 5 июля в Кыргызстане подтверждено 7377 случаев коронавируса.
Источник: zdorovie.akipress.org
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