Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 9

В Кыргызстане на утро 5 июля выявлено 283 новых случая коронавируса. Всего 7377 случаев

На 5 июля в Кыргызстане подтверждено 7377 случаев коронавируса.

В Кыргызстане на утро 5 июля выявлено 283 новых случая COVID-19, сообщил республиканский штаб.

Они выявлены:

- Бишкек – 162

- Чуйская область – 31

- город Ош – 27

- Иссык-Кульская область – 19

- Нарынская область – 18

- Ошская область – 13

- Баткенская область – 13

Таким образом, на 5 июля в Кыргызстане подтверждено 7377 случаев коронавируса.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить