Скончалась мать депутата ЖК Каната Исаева

В возрасте 79 лет скончалась мама депутата Жогорку Кенеша Каната Исаева Асымбубу Ташыбаева.

Об этом сообщили в партии «Кыргызстан». А.Ташыбаева 50 лет проработала учителем.

Похороны пройдут 6 июля в селе Кошой (Калиновка) Чуйского района.

Источник: kg.akipress.org