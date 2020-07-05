Скончался экс-депутат Жалгап Казакбаев

После продолжительной болезни на 71 году жизни скончался экс-депутат Жогорку Кенеша Жалгап Казакбаев.

Он долгое время работал директором Кара-Балтинского горнорудного комбината, работал советником директора КГРК, был депутатом ЖК и губернатором Чуйской области.

Источник: kg.akipress.org