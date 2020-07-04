«Это должно делаться официально», - адвокат на вопрос о том, вывезут ли Атамбаева на лечение в Москву

Состояние бывшего президента Алмазбека Атамбаева нормальное.
Об этом АКИpress 4 июля сообщил его адвокат Сергей Слесарев.
Ранее у Атамбаева выявили «внебольничную двухстороннюю пневмонию», а ПЦР-тест показал отрицательный результат на коронавирус. Его госпитализировали в Клиническую больницу управления делами президента и правительства.
По словам адвоката, накануне семья его подзащитного виделась с Атамбаевым через окно.
На вопрос, могут ли Атамбаева вывезти спецбортом в Москву на лечение, Слесарев ответил, что данное решение «должно делаться официально».
«Если это необходимо сделать быстро, тогда данный вариант является возможным. Но я не слышал и не уведомлялся по этому вопросу», - прокомментировал он.
Источник: zdorovie.akipress.org
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