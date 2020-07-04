Замглавы Аламудунской райадминистрации скончался от пневмонии

Заместитель главы Аламудунской райадминистрации Айбек Кулубаев скончался от внебольничной пневмонии.
Об этом редакции Kaktus.media сообщила руководитель аппарата полномочного представителя правительства КР в Чуйской области Гульнура Мамбетисаева.
Как сообщается, вчера Айбек Кулубаев умер в городской больнице Токмака.
Руководство области, главы сельских управ и мэрии Токмака приносят искренние соболезнования семье и близким Айбека Долотбековича Кулубаева.
Кулубаев Айбек Долотбекович родился в 1974 году в селе Баетов Ак-Талинского района Нарынской области.
Источник: Элгезит
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