За сутки от внебольничной пневмонии умер 31 человек, 496 находятся в тяжелом состоянии

Всего за это период заболели 3 тысячи 9 человек, из них 736 выздоровели.
В Кыргызстане на утро 4 июля в стационарах находятся 2 тысячи 122 пациента с внебольничной пневмонией и отрицательным анализом на коронавирус. Об этом сегодня на брифинге сообщила представитель Минздрава КР Айнура Акматова.
По ее данным, в реанимации находятся 153 человека, в тяжелом состоянии 496.
За сутки от пневмонии умер 31 человек. Всего с марта умерли 151 человек.
Всего за это период заболели 3 тысячи 9 человек, из них 736 выздоровели.
Источник: Элгезит
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