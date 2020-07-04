За сутки от внебольничной пневмонии умер 31 человек, 496 находятся в тяжелом состоянии

Всего за это период заболели 3 тысячи 9 человек, из них 736 выздоровели.

В Кыргызстане на утро 4 июля в стационарах находятся 2 тысячи 122 пациента с внебольничной пневмонией и отрицательным анализом на коронавирус. Об этом сегодня на брифинге сообщила представитель Минздрава КР Айнура Акматова.

По ее данным, в реанимации находятся 153 человека, в тяжелом состоянии 496.

За сутки от пневмонии умер 31 человек. Всего с марта умерли 151 человек.

Всего за это период заболели 3 тысячи 9 человек, из них 736 выздоровели.

Источник: Элгезит