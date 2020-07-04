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Подробности Общество Просмотров: 3

За сутки от коронавируса скончались 2 человека. Всего умерли 78

Всего зарегистрировано 78 летальных исходов с диагнозом COVID-19. За сутки от коронавируса скончались 2 человека, сообщила представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова 4 июля на брифинге в правительстве. В Республиканской клинической инфекционной больнице скончался 65-летний мужчина. В Ноокатской территориальной больнице скончался 74-летний мужчина. Всего зарегистрировано 78 летальных исходов с диагнозом COVID-19. Источник: zdorovie.akipress.org