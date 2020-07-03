Бокоев мырза, пройдитесь по улице Справедливости…

И все время ищет недостатки.
Ступит ли на путь исправления наша чрезмерно специализированная политическая элита, хватающая доходное место, пишущая разные негативные мнения, показывающая себя очень умной? Они не думают, что совершаемые ими сегодня сомнительные дела завтра обернутся вредными последствиями? Или для них ничего не стоит наше государство, наша нация? Так, приходит мысль, не враг ли кыргызского народа депутат Жогорку Кенеша Кенжебек Бокоев? Сам он большой депутат, вышедший из народа. И все время ищет недостатки. Да, о недостатках надо говорить. Но в то же время надо говорить и о выполняемых работах, некоторых достигнутых преимуществах. Ну а Кенжебек Сатимкулович никогда не хочет говорить о хороших работах. Кто его знает, какое сожаление таит, но ради справедливости было бы лучше говорить одинаково об обеих сторонах.
Источник: газета «De факто» №19 от 03.07.2020/стр.3
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