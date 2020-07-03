Суракматов задвигался после критики

После этой критики городской мэр очнулся.

Мы через газету критиковали мэра города Бишкек Азиза Суракматова за то, что осталась без присмотра территория в самом центре столицы вокруг кинотеатра «Ала-Тоо» и бульвара Эркиндик, место прогулок гостей города переполнено мусором, и что помимо своей компании «Елизавета» он должен обратить внимание на чистоту города. На первую написанную статью мэр города даже не обратил внимания, проигнорировал. Во второй статье речь шла о ресторане «Четыре сезона» перед русским драмтеатром имени Ч.Айтматова, говорилось о переполненности мусором окрестности, которая тоже оказалась без присмотра. После этой критики городской мэр очнулся. После выхода критического мнения в газете окрестности «Четыре сезона» почистили, привели в порядок. Разве обязательно после критики надо чистить центр города, красивые места прогулок гостей?

Источник: газета «Жаны ордо» №12 от 03.07.2020/стр.3