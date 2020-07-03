Как понимает термин «коррупция» руководитель «Бишкекской главной архитектуры» Тулобердиев?

Нам захотелось написать о сегодняшнем руководителе «Бишкекской главной архитектуры» Аскате Тулобердиеве.

Дело в том, что и до этого говорилось о замешанности в коррупцию этой сферы, руководимой Аскатом мырзой. Нынче начались недовольства из-за того, что она совсем превратилась в очаг процветающей коррупции. Закипает раздражение народа - так называемые начальники, главы отделов упёрто запрашивают за одну бумагу не сомы, а доллары. Не ложь, по вине таких «паразитов» ложится грязь на лицо всей архитектуры. Нас удивляет, что даже видя это, Тулобердиев с заплывшими от жира глазами притворяется невидящим. Не вышло результата от нашей попытки получить ответ. Под предлогом карантина помощники близко не подпускают к Тулобердиеву. Вследствие этого мы решили обратиться через газету:

- Аскат Темирбекович, можете решительно сказать, что в руководимой вами сфере совсем нет коррупции? Если вы человек, живущий только на зарплату, то на какие средства приобрели внедорожник? Правда ли, что по принципу «перемигнулся, пожал руку» выпроваживаете сотрудников органа, приходящих проверять руководимую вами сферу? Вы пробовали в жизни давать и брать взятку? И вообще, как вы понимаете термин "коррупция"?

Источник: газета «De факто» №19 от 03.07.2020/стр.3