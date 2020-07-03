В морги Бишкека поступило больше трупов

Увеличилось количество трупов, поступающих в морг, где принимают умерших людей из больниц.

Об этом 1 июля сообщила руководитель Республиканского патологоанатомического бюро Валентина Пахман.

Официально сказано, 30 июня за одни сутки умерли 7 больных от коронавируса. С начала пандемии это стало наибольшим количеством. Но поскольку метод выявления болезни вызывает вопрос, то есть предположение о большем количестве умерших.

1 июля распространилась информация «в моргах Бишкека не осталось мест».

Пахман сказала, что в руководимом ею бюро такого вопроса нет. Она также подтвердила, что в последние дни начало поступать много умерших.

В Бишкеке есть два морга. Оба расположены на территории Кыргызской государственной медицинской академии. В один морг привозят умерших в больницах. Второй морг относится к Республиканскому бюро судебно-медицинской экспертизы.

Всего с 18 марта - 1 июля в стране коронавирус выявлен у 5 735 человек, из них 62 больных скончались, 2 447 больных выздоровели.

Источник: газета «Жаны ордо» №12 от 03.07.2020/стр.2