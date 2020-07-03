В морги Бишкека поступило больше трупов

Увеличилось количество трупов, поступающих в морг, где принимают умерших людей из больниц.
Об этом 1 июля сообщила руководитель Республиканского патологоанатомического бюро Валентина Пахман.
Официально сказано, 30 июня за одни сутки умерли 7 больных от коронавируса. С начала пандемии это стало наибольшим количеством. Но поскольку метод выявления болезни вызывает вопрос, то есть предположение о большем количестве умерших.
1 июля распространилась информация «в моргах Бишкека не осталось мест».
Пахман сказала, что в руководимом ею бюро такого вопроса нет. Она также подтвердила, что в последние дни начало поступать много умерших.
В Бишкеке есть два морга. Оба расположены на территории Кыргызской государственной медицинской академии. В один морг привозят умерших в больницах. Второй морг относится к Республиканскому бюро судебно-медицинской экспертизы.
Всего с 18 марта - 1 июля в стране коронавирус выявлен у 5 735 человек, из них 62 больных скончались, 2 447 больных выздоровели.
Источник: газета «Жаны ордо» №12 от 03.07.2020/стр.2
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!