Юрист просит генпрокурора возбудить уголовное дело на Мухаммедкалыя Абылгазиева

Адвокат Канат Хасанов обратился к генеральному прокурору Откурбеку Джамшитову с заявлением возбудить уголовное дело в отношении экс-премьер-министра страны.
«...Прошу вас зарегистрировать данное заявление в Едином реестре учета преступлений и происшествий с возбуждением уголовного дела в отношении Мухаммедкалыя Абылгазиева, который будучи в должности премьер-министра, используя свои должностные полномочия вопреки действующим законодательствам, халатно отнесся к своим служебным обязанностям при проведении комплекса мероприятий по ликвидации последствий коронавируса. Эти халатные действия привели к гибели более 120 лиц, что можно отнести к категории особо тяжких преступлений», — отметил Канат Хасанов.
Гражданские активисты также просят провести тотальную проверку по распределению финансовой помощи, полученной от международных финансовых институтов для Кыргызстана на борьбу с коронавирусом.
Источник: 24.kg
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