Певец Кайрат Примбердиев заявил, что стыдится своих выступлений на предвыборных концертах

Певец Кайрат Примбердиев попросил прощения у кыргызского народа.
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети.
«Я тоже стыжусь того, что выступал на предвыборных концертах и прошу прощения у кыргызского народа», — написал он.
Портал SUPER.KG связался с К. Примбердиевым и спросил о полном значении такого заявления.
«В основном это заявление без комментариев, сказано в отношении ситуации в целом», — сказал певец.
Источник: super.kg
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