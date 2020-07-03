Певец Кайрат Примбердиев заявил, что стыдится своих выступлений на предвыборных концертах

Певец Кайрат Примбердиев попросил прощения у кыргызского народа.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети.

«Я тоже стыжусь того, что выступал на предвыборных концертах и прошу прощения у кыргызского народа», — написал он.

Портал SUPER.KG связался с К. Примбердиевым и спросил о полном значении такого заявления.

«В основном это заявление без комментариев, сказано в отношении ситуации в целом», — сказал певец.

Источник: super.kg