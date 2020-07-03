Депутат Жылдыз Мусабекова болеет, не может встать с постели и просит помощи у врачей-волонтеров

Депутат Жылдыз Мусабекова на своей странице в Фейсбуке сообщила, что она на протяжении нескольких дней болеет и не может встать с постели.
«4-5 дней назад я свалилась как подкошенная, самостоятельно лечилась и вроде встала на ноги, а сегодня снова не могу подняться с постели. Кашля, насморка нет, но болит голова, ноют суставы, трудно передвигаться самостоятельно. Как и для других, скорой помощи нет, вызываешь домой — ни один врач не придет. Самой добраться не хватает сил. Было бы хорошо, если кто-нибудь из группы «Элдик ыктыярчылар» («Народные добровольцы) помог, если знает как. Мои дочери обратились в частную клинику недалеко от нашего дома, спросили, могут ли они сделать прививки, а там отказали. Сейчас медики боятся приходить на дом. Может, будет помощь от медиков из группы «Элдик ыктырчылар», — написала депутат.
Источник: Кyrgyztoday
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