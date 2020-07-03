Артыкбаев заплатил государству 100 млн сомов для прикрытия своей вины, а теперь вырезает их со шкуры народа?

Во время приватизации ловкач Осмонбек Артыкбаев за бесценок забрал здания фармацевтической сферы, благодаря чему изрядно разбогател на сети аптек «Неман», а сейчас сильно использует текущий дефицит.

Невиданно поднял цены на необходимые народу лекарственные препараты, вырезает шкуру с народа. Огорченная такой бесчеловечностью общественность обращается через социальные сети, некоторые говорят «вам тюрьма не послужила уроком!». Говоря по правде, Артыкбаев скопил достаточно богатства для своих семи поколений, мог бы подумать и о народе в таких сложных условиях. Даже продавая лекарства по своей цене, получит прибыль, от этого его тарелка не оскудеет. К сожалению, кажется, алчный человек не насыщается. От жадности, желания постоянно преумножать богатства стал депутатом, министром. Оказалось, запускал руку в крупную коррупцию, погрузившую государство в долги, побывал в тюрьме. Но это не стало уроком, ненасытный Артыкбаев сегодня вот так среди бела дня вырезает шкуру с народа. В соответствии с решением суда он заплатил 100 млн сомов, не отсидел в тюрьме, выкрутился. Наверное, этот проныра собирается восполнить эти средства за счет народа. Мы должны сказать, от этого ему добра не будет. Пусть не забывает, если народ проклянет его, то столкнется с еще большей бедой, чем прежней.

Источник: газета «De факто» №19 от 03.07.2020/стр.3