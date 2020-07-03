Шайлдабекова: На парламентских выборах будут соблюдены все санитарные нормы

Председатель Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова отметила, что при проведении парламентских выборов осенью этого года будет учтена эпидемиологическая ситуация в стране и будут соблюдены все санитарные нормы.
Она сообщила «Азаттыку», что политические партии должны предоставить списки кандидатов и другие необходимые документы до 24 августа, регистрация партий завершится 3 сентября, а с 4 сентября начнется агитационный период.
«В первую очередь будет учтена безопасность граждан, будут предприняты меры по соблюдению санитарных норм. Разработан алгоритм действий. В день голосования особое внимание будет уделено соблюдению санитарных норм», - сказала Шайлдабекова.
Она также отметила, что пока не известно, когда будет продолжен процесс по выборам в местные кенеши, приостановленный из-за введения режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса.
3 июля президент Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «О назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики». Этим указом очередные парламентские выборы назначены на 4 октября 2020 года.
Ранее в связи с распространением коронавируса были перенесены на неопределенный срок выборы депутатов в 30 кенешей, в том числе в 5 городах, которые должны были пройти 12 апреля 2020 года.
Источник: Азаттык
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