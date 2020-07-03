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За сутки от пневмонии умерли 23 человека

Всего за этоn период заболели 2508 человек, из них 664 выздоровели.

На 3 июля количество пациентов с внебольничной пневмонией (отрицательный COVID-19), которые находятся в стационарах, составляет 1724 человека.

Как сообщил республиканский штаб по борьбе с коронавирусом, в реанимации находятся 112 человек, в тяжелом состоянии - 337.

За сутки от пневмонии умерли 23 человека.

Всего с марта умерли 120 человек.

Всего за этоn период заболели 2508 человек, из них 664 выздоровели.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

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