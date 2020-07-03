Всего за этоn период заболели 2508 человек, из них 664 выздоровели.
На 3 июля количество пациентов с внебольничной пневмонией (отрицательный COVID-19), которые находятся в стационарах, составляет 1724 человека.
Как сообщил республиканский штаб по борьбе с коронавирусом, в реанимации находятся 112 человек, в тяжелом состоянии - 337.
За сутки от пневмонии умерли 23 человека.
Всего с марта умерли 120 человек.
Всего за этоn период заболели 2508 человек, из них 664 выздоровели.
Источник: zdorovie.akipress.org
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