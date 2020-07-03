(Видео) Кыргызстанка со слезами на глазах: Страну, которая должна процветать, опустили ниже плинтуса

Возмущенная гражданка записала эмоциональное обращение к правительству

В «кирнете» набрало популярность видеообращение отчаявшейся кыргызстанки, которая не смогла сдержать слез, возмущаясь бездействием правительства. Ролик был опубликован в соцсети Instagram.

«Обращаюсь к нашему многонеуважаемому правительству. Что еще должно случиться в нашем государстве, чтобы вы уже схватились за головы и задумались о том, что вы натворили за эти 4 месяца? В период пандемии вы умудрились издать закон и позатыкать людям рты. Что вы сделали хорошего в этой стране? Бросили граждан, врачей, силовиков. Понять не могу, вы что, от всего застрахованы в этой жизни?! Или думаете, что с вами этого не случится? Мне так хочется, чтобы этими граблями каждому из вас прилетело по затылку! Как вам спится вообще?! Вы со спокойной совестью уходите на каникулы», - возмутилась гражданка.

Она напомнила, что республике неоднократно выделяли средства на борьбу с пандемией.

«За те средства можно было не одну больницу построить. Говорите, что не хватает аппаратов ИВЛ, кислородных аппаратов. Пожалуйста, присоединитесь к нам. Нам очень нужна помощь! Если мы с вами сейчас не возьмемся спасать свою страну, то этого никто не будет делать. Люди умирают на порогах больницы. Они не могут дождаться помощи! Это беспредел. Страну с богатейшими природными ресурсами, которая может процветать, засунули в такую задницу! Опустили ниже плинтуса! Люди теперь должны просто выживать. Хочется однажды проснуться и сказать, что это был сон. Но это страшная адская реальность!», - сказала девушка и, не сдержавшись, расплакалась.

Источник: vesti.kg