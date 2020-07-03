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За сутки скончались 10 человек с коронавирусом. Общее количество смертей достигло 76

Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 76 случаев.

За прошедшие сутки зафиксировано 10 летальных исхода от COVID-19, сообщила представитель Минздрава Айнура Акматова на ежедневном брифинге по коронавирусу.

- Больница Кыргызско-Турецкой дружбы – 1 (женщина, 58 лет);

- Республиканская клиническая инфекционная больница – 1 (мужчина, 54 года);

- Ноокатская территориальная больница – 1 (женщина 59 лет, медработник);

- Ошская городская клиническая больница – 1 (женщина, 33 года);

- Кызыл-Кийская территориальная больница – 1 (мужчина 33 лет);

- Иссык-Атинская территориальная больница – 5 (3 мужчин – 64, 66, 80 лет; 2 женщины – 62, 63 лет).

Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 76 случаев.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

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