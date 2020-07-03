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В Кыргызстане на утро 3 июля выявлено 506 новых случаев коронавируса. Всего 6767 случаев

На 3 июля в Кыргызстане подтверждено 6767 случаев коронавируса. В Кыргызстане на утро 3 июля выявлено 506 новых случаев COVID-19, сообщила представитель Минздрава Айнура Акматова на ежедневном брифинге по коронавирусу. - г.Бишкек - 230 - Чуйская область - 151 - г.Ош - 36 - Ошская область - 14 - Нарынская область - 9 - Жалал-Абадская область - 21 - Таласская область - 1 - Баткенская область - 19 - Иссык-Кульская область - 25 Таким образом, на 3 июля в Кыргызстане подтверждено 6767 случаев коронавируса. Источник: zdorovie.akipress.org