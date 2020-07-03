Илим Карыпбеков, получающий лечение в Нацгоспитале: Врачи больше нас радуются нашим успехам

Экс-глава ОТРК заметил, что порой обессилевшие медики просят пациентов помочь положить больного на каталку

Бывший гендиректор ОТРК Илим Карыпбеков заболел двусторонней пневмонией и рассказал о том, как безостановочно работают там медики. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Болею вторую неделю. Двусторонняя вирусная пневмония, поражение легких на 56%. Первую неделю пытался выкарабкаться сам, температура не спадала с 39-40 градусов. Пятый день в Нацгоспитале. Все палаты заполнены. Заполнены в основном молодыми здоровыми ребятами лет 30-50. Каждый день кого-то уносят в реанимацию, не выдерживает молодой организм. Бьются в судорогах, в поту, как будто из парной вытащили, задыхаются глубоким долгим кашлем. Весь коридор шумит глухим задыхающимся долгим кашлем», - пишет Карыпбеков.

Он подчеркнул, что врачи и медсестры - герои наших дней.

«Круглые сутки в непроницаемых защитных комбинезонах. Шуршат без конца и без остановки по коридорам, не успевают, спешат. Только через очки видны усталые, красные, но всегда добрые глаза. Глаза чьих-то родителей, братьев, сестер, детей, которые отдают свои жизни вместе с нами. Радуются больше нас нашим небольшим улучшениям. Их хрупких, усталых сил не хватает иногда поднять здоровых, но уже беспомощных, пожираемых пневмонией и COVID-19, молодых ребят, чтобы положить на каталку в сторону реанимации. Просят нас помочь поднять. Помогаем и не знаем, вернется ли он назад», - заметил экс-глава ОТРК.

Вместе с тем он сказал, что в Национальном госпитале есть практически все необходимые лекарства.

«Кушать дают три раза, иногда даже рыбу. Но одно понятно давно и бесповоротно — наше здравоохранение просит глубокой реформы. Система… нет, системы нет, то, что осталось, умоляет о реформе. Наши больницы держатся на наших замечательных врачах и медсестрах. Спасибо!» - заключил Илим Карыпбеков.

Источник: Вести