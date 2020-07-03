В Кыргызстане выборы депутатов ЖК КР состоятся 4 октября

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «О назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики». Об этом сообщили в аппарате президента.

Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 64 Конституции Кыргызской Республики и частью 3 статьи 59 конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», постановляется:

Назначить выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики нового созыва на воскресенье, 4 октября 2020 года.

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики организовать проведение выборов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Правительству Кыргызской Республики:

— выделить необходимые финансовые средства для проведения выборов согласно смете расходов, утвержденной Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;

— в период подготовки и проведения выборов принять необходимые меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, санитарно-эпидемиологической безопасности и защите здоровья граждан, правопорядка и общественной безопасности, в том числе охране помещений избирательных комиссий и помещений для голосования, их пожарной безопасности, сопровождению и охране транспортных средств, перевозящих избирательные документы;

— оказать содействие Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики в обеспечении кибербезопасности информационных электронных систем, применяемых в выборном процессе, обмена данными посредством системы электронного межведомственного взаимодействия, а также в обеспечении бесперебойными и безопасными каналами связи для проведения установленных законодательством процессов передачи данных, формировании списка избирателей и его актуализации на основе Единого государственного реестра населения.

Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики при подготовке и проведении выборов обеспечить соблюдение Конституции и законов Кыргызской Республики.

Главам местных государственных администраций, мэрам городов Бишкек и Ош, руководителям исполнительных органов местного самоуправления оказать содействие в работе соответствующих органов и избирательных комиссий по формированию, уточнению списка избирателей, решению организационно-технических вопросов при подготовке и проведении выборов.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Источник: Кабар