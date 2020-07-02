Около 100 врачей из регионов приедут в Бишкек, чтобы помочь коллегам

Общежития некоторых вузов временно перепрофилируют под больницы

Около 100 врачей-добровольцев из регионов Кыргызстана будут помогать столичным медикам. Об этом стало известно на заседании Республиканского оперативного штаба, который провел премьер-министр Кубатбек Боронов.



Сегодня вечером в Бишкек прибудут медицинские работники из Таласской, Иссык-Кульской и Нарынской областей. Приезд медиков из Баткенской и Джалал-Абадской областей ожидается завтра. Все они будут распределены по больницам, где не хватает медицинского персонала, часть из них будут задействованы в работе консультационной службы 118.



«Мы понимаем, что врачей и медицинских сестёр сегодня в Бишкеке катастрофически не хватает. Поэтому было принято решение привлечь добровольцев из регионов. Каждый прибывший сотрудник, вне зависимости от того, куда его направят, будет получать заработную плату и надбавку. Места проживания для них готовы. Уже завтра они приступят к работе», - сказал Боронов.



Что касается новых койко-мест, то к вечеру будут готовы более 700 дополнительных мест. Общежития некоторых учебных заведений временно перепрофилируются под больницы. Вместе с решением организационных вопросов (доставка медицинского оборудования и препаратов) идет распределение медицинского персонала.



«Понятно, что в этих общежитиях не такие условия, как, например, на территории бывшей авиабазы имени Ганси. Но сейчас самое главное - разместить больных и начать их лечение. Жители распространяют видео, где люди лежат на скамейках или в автомашине. Нельзя этого допустить. Поэтому ежедневно необходимо оборудовать как минимум по 500 новых койко-мест», - подчеркнул премьер-министр.



Продолжается работа по возвращению соотечественников домой. Так, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики отправило очередные ноты в Российскую Федерацию и Казахстан о предоставлении «зеленого коридора» для вывоза граждан Кыргызской Республики из Соль-Илецка (Российская Федерация).



Отдел информационного обеспечения

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